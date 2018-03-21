Уралвагонзавод увеличит производство железнодорожных осей

Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод госкорпорации Ростех провела модернизацию рабочих мощностей. Это позволило увеличить производство осей для российских железных дорог и евроосей на 50%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

Уралвагонзавод производит оси для железнодорожных подвижных составов с шириной колеи 1520 и 1435 мм. Обновленное оборудование позволит увеличить выпуск осей с 9 до 15 тыс. в месяц – таких показателей планируется достичь к концу текущего года, когда завершится модернизация общей стоимостью 150 млн руб.

"Модернизация производства позволит Ростеху полностью удовлетворить растущее количество заказов на оси, поступающих от ведущих отечественных компаний и зарубежных партнеров. Так, по итогам прошлого года объемы производства осей увеличились в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом и составили 84 тыс. осей различных типоразмеров для серийных изделий и инновационных вагонов. Январь и февраль 2018 года показали, что тенденция сохраняется: темпы роста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составили 159%", – заявил заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Вагонная ось представляет собой основной элемент колесной пары, на котором укрепляются колеса подвижного состава. Качество осей имеет принципиальное значение для скорости и безопасности движения.

По словам начальника кузнечного цеха №1 Уралвагонзавода Анатолия Шарапова, благодаря модернизации Уралвагонзавод увеличит объем производства колесных пар и вагонных тележек и сможет вернуться к прошлым наработкам, а именно к перековке спецсплавов для нефтеперерабатывающей, нефтехимической и авиационной промышленности.