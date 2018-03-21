Всё-таки взрывают! В екатеринбургском метрополитене подтвердили снос телебашни

Екатеринбургский метрополитен на своем сайте разместил информацию о том, что 24 марта будут закрыты несколько станцией метро, при этом впервые официально подтверждено, что причина тому - снос недостроенной башнт в центре города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Вчера в метро были развешаны листовки, а сегодня - официально подтвердилась информация.

"В связи с проведением акционерным обществом "Работы Взрывные Специальные" работ по демонтажу радиотелевизионной передающей станции, расположенной по адресу: ул. Степана Разина, д. 15, в соответствии с постановлением Администрации города Екатеринбурга от 19.03.2018 № 514 "О закрытии движения транспорта по улицам Степана Разина и Декабристов и электропоездов от станции метро "Площадь 1905 года" до станции метро "Ботаническая", на период с 09 часов 00 минут до 11 часов 30 минут 24.03.2018 закрывается движение электропоездов от станции метро "Площадь 1905 года" до станции метро "Ботаническая" в обоих направлениях", - сказано в сообщении.

УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. В компании заявили, что телебашню "не спасут никакие митинги", и пообещали оповестить екатеринбуржцев о ее сносе за пять дней. Общественники Екатеринбурга подали заявление на включение недостроенной телебашни в реестр памятников истории и культуры. Депутат гордумы Екатеринбурга Олег Хабибуллин попросил прокуратуру провести проверку деятельности УГМК.