Всё-таки взрывают! В екатеринбургском метрополитене подтвердили снос телебашни

в этот день
21.03.18
10:41
В Екб.12:41
Отец Литвиненко назвал имя убийцы своего сына
Секретарю Совбеза пожаловались на реорганизацию МЧС
Прокуратуру просят разобраться с УГМК из-за сноса телебашни в Екатеринбурге
Главное
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии в 2007 году

Тема дня
"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 5
Аналитика
Вся аналитика

Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 9


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;  | комментариев: 4
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
США ввели новые санкции в отношении россиян
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
Путин "думает" над тем, кто возглавит правительство РФ в его новый президентский срок
Путин после голосования рассказал, трудный ли был выбор
В Кургане в разгар расследования уголовного дела экс-начальника УФСИН найден мертвым его бывший подчиненный
Голосование
За кого Вы проголосовали на выборах президента РФ?

Сергей Бабурин

Павел Грудинин

Владимир Жириновский

Владимир Путин

Ксения Собчак

Максим Сурайкин

Борис Титов

Григорий Явлинский

Испортил бюллетень

Не ходил на выборы


Результаты 924

Всё-таки взрывают! В екатеринбургском метрополитене подтвердили снос телебашни
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

телебашня, световое шоу (2018) | Фото: vk.com/ekat_roof

Екатеринбургский метрополитен на своем сайте разместил информацию о том, что 24 марта будут закрыты несколько станцией метро, при этом впервые официально подтверждено, что причина тому - снос недостроенной башнт в центре города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Вчера в метро были развешаны листовки, а сегодня - официально подтвердилась информация.

"В связи с проведением акционерным обществом "Работы Взрывные Специальные" работ по демонтажу радиотелевизионной передающей станции, расположенной по адресу: ул. Степана Разина, д. 15, в соответствии с постановлением Администрации города Екатеринбурга от 19.03.2018 № 514 "О закрытии движения транспорта по улицам Степана Разина и Декабристов и электропоездов от станции метро "Площадь 1905 года" до станции метро "Ботаническая", на период с 09 часов 00 минут до 11 часов 30 минут 24.03.2018 закрывается движение электропоездов от станции метро "Площадь 1905 года" до станции метро "Ботаническая" в обоих направлениях", - сказано в сообщении.

метрополитен, объявление, взрыв телебашни, работы РВС(2018)|Фото: metro-ektb.ru/

УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. В компании заявили, что телебашню "не спасут никакие митинги", и пообещали оповестить екатеринбуржцев о ее сносе за пять дней. Общественники Екатеринбурга подали заявление на включение недостроенной телебашни в реестр памятников истории и культуры. Депутат гордумы Екатеринбурга Олег Хабибуллин попросил прокуратуру провести проверку деятельности УГМК.



Развитие сюжета: Ранее 21.03.2018 09:38 Мск
У мэрии Екатеринбурга нет данных о перекрытии улиц в день сноса недостроенной телебашни

Другие новости по темам: телебашня, метрополитен, взрыв, 24 марта
21.03.2018 09:17 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:17 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.03.2018 13:25 Мск
24 марта в Екатеринбурге не будут работать несколько станций метро

Ранее 20.03.2018 11:28 Мск
"Последний шанс": в Екатеринбурге пройдут "обнимашки" с телебашней

Ранее 20.03.2018 10:10 Мск
Полиция не знает, какой периметр ограждения телебашни в Екатеринбурге будет безопасным

Ранее 20.03.2018 08:43 Мск
"Телебашню нельзя трогать, пока идёт проверка": прокуратуру просят разобраться с УГМК

Ранее 19.03.2018 12:32 Мск
Екатеринбургскую телебашню пытались защитить через суд

Ранее 15.03.2018 15:45 Мск
Вместо "Цирка на воде" - другое шоу? Марчевский призвал не бояться обрушения телебашни 24 марта

Ранее 14.03.2018 07:55 Мск
"Я живая": на екатеринбургской телебашне устроили новое лазерное шоу

Ранее 02.02.2018 09:49 Мск
В Екатеринбурге появились открытки с изображением телебашни

Ранее 30.01.2018 12:29 Мск
Коммунистам согласовали митинг против сноса екатеринбургской телебашни

Ранее 29.01.2018 14:29 Мск
КПРФ устроит митинг против сноса телебашни в Екатеринбурге

Ранее 25.01.2018 19:08 Мск
"Остановитесь!" Телебашня превратилась в Краснознаменную группу для екатеринбуржцев

Ранее 25.01.2018 08:39 Мск
В годовщину сноса Краснознаменной группы в Екатеринбурге пройдут акции с требованием вернуть монумент

Ранее 16.11.2017 21:55 Мск
В Екатеринбурге прошла акция за возвращение Краснознаменной группы

Ранее 27.01.2017 09:52 Мск
В Екатеринбурге прошел пикет за возвращение Краснознаменной группы на прежнее место

Ранее 26.01.2017 07:51 Мск
В Екатеринбурге варварски демонтированная Краснознаменная группа "вернулась" на Плотинку

Ранее 17.11.2016 09:29 Мск
На Плотинке на один вечер "оживили" варварски демонтированную Краснознаменную группу: в честь награждения Екатеринбурга орденом Ленина

Ранее 11.09.2016 21:17 Мск
В Екатеринбурге участники митинг-концерта "За возвращение Краснознаменной группы" потребовали вернуть символ Победы на Плотинку

Ранее 23.08.2016 14:54 Мск
Екатеринбургские общественники выйдут на большой митинг за возвращение Краснознаменной группы и Ордена Ленина на Плотинку

Ранее 23.08.2016 09:53 Мск
Обсуждение выбора места для Краснознаменной группы в Екатеринбурге началось с пикета

Ранее 03.03.2016 13:40 Мск
"Серый дом" объявил о начале реставрации Краснознаменной группы, правда на Плотинку ее возвращать не собираются

Ранее 02.02.2016 11:01 Мск
Куйвашев поддержал екатеринбуржцев в вопросе восстановления Краснознаменной группы: к депутатам ЕГД отправили спецпорученца

Ранее 26.01.2016 11:40 Мск
В годовщину сноса екатеринбургские общественники потребовали вернуть Краснознаменную группу на прежнее место

Ранее 18.11.2015 12:24 Мск
В Екатеринбурге на один вечер "восстановили" Краснознаменную группу

Ранее 09.04.2015 15:33 Мск
Ройзман "отписался" по вопросу возвращения Краснознаменной группы: "серый дом" рассматривает десятки вариантов монументов для Плотинки

Ранее 30.03.2015 12:10 Мск
В год 70-летия Победы мэрию в очередной раз попросили вернуть Краснознаменную группу: "Факт демонтажа, который допустил наш город, является позорным"








Добавить комментарий:

Всё-таки взрывают! В екатеринбургском метрополитене подтвердили снос телебашни
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+