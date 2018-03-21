Дуров пообещал пользователям Telegram неприкосновенность их частной жизни

Основатель Telegram Павел Дуров назвал бесполезными угрозы заблокировать мессенджер, отреагировав таким образом на решение Верховного суда России по иску к ФСБ и предупреждение Роскомнадзора.

"Угрозы блокировать Telegram, если он откажется предоставить персональные данные своих пользователей, не принесут плодов. Telegram будет поддерживать свободу и неприкосновенность частной жизни", - написал Дуров в своем Twitter.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г.

Напомним, 20 марта Верховный суд России отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.

После чего Роскомнадзор сообщил, что уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений. Надзорный орган отвел мессенджеру 15 дней на исполнение этого требования.