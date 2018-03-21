В Зауралье молодой человек отправил учителю SMS, в которой сообщил о заложенной бомбе в школе

Житель Далматовского района отправил учителю одной из школ SMS, в которой сообщил о заложенной в здании образовательного учреждения бомбе.

Инцидент произошел в феврале этого года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Как потом отметил сам подозреваемый, он хотел таким образом пошутить.

"По указанному сообщению были эвакуированы все лица, находившиеся в момент сообщения о готовящемся взрыве в помещении учебного заведения, задействованы силы МЧС и органов правоохраны", - добавили в ведомстве.

Сейчас молодому человеку грозит срок до 5 лет.