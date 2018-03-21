ЦБ отозвал лицензию у "Телекоммерц-банка"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Телекоммерц Банка" (Тула), говорится в сообщении ЦБ.

В деятельности "Телекоммерц банка" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, на протяжении 4-го квартала 2017 года и 1-го квартала 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.

"В конце февраля текущего года "Телекоммерц банком" были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов. Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов", - говорится в сообщении регулятора.

"Телекоммерц банк" не является участником системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта 2018 года кредитная организация занимала 416-е место в банковской системе РФ.