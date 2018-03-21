В "цыганском поселке" под Тамбовом около 30 человек отравились неизвестным газом

Около 30 человек отравились неизвестным газом в поселке Калинин, что под Тамбовом.

"Отравление произошло после обнаружения и попытки вскрытия баллонов с неизвестным веществом. Всего в лечебные учреждения были доставлены 29 человек, среди которых было девять детей", - сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его данным, в настоящее время в больницах остаются 17 человек, среди которых трое детей. Все обстоятельства ЧП сейчас выясняются.

Источник издания в силовых структурах региона рассказал, что инцидент произошел в так называемом "цыганском поселке".

"По предварительным данным, местные жители пилили баллоны из-под аммиака. Видимо, остатки газа распространились по округе", - отметил источник, уточнив, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета.

Официально в ведомствах ситуацию пока не комментируют.