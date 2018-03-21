Глава департамента рекламы МУГИСО остался под домашним арестом до сентября

Кировский районный суд Екатеринбурга не стал возвращать дело директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина обратно в прокуратуру. Следующее заседание назначено на 3 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Сам Разунин остался под домашним арестом ещё на 6 месяцев. Напомним, ему инкриминируются три эпизода преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "получение взятки" и "покушение на получение взятки".

"По версии следствия, чиновник получил от предпринимателей незаконное вознаграждение в сумме более 900 тыс. руб. за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций и иные действия, входящие в его служебные полномочия. При попытке получения очередной взятки в сумме 190 тыс. руб. он был задержан с поличным", - напомнили в Генпрокуратуре РФ в УрФО.

Как сообщало Накануне.RU, директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина задержали в конце декабря 2016 года.