В Чечне сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии ликвидировали четырех боевиков

Полицейские Чечни совместно с УФСБ нейтрализовали бандгруппу в приграничном с Ингушетией Ачхой - Мартановском районе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Чеченской республике, в лесном массиве около 22 часов была обнаружена и блокирована группа боевиков.

"Сотрудниками МВД, ФСБ и выехавшими на место блокирования сотрудниками Росгвардии была проведена спецоперация по нейтрализации бандгруппы, - рассказали в ведомстве. -В результате четыре преступника уничтожено".

Со стороны правоохранительных органов пострадавших нет. Личности уничтоженных бандитов устанавливаются.

Отмечается, что на месте боестолкновения обнаружено стрелковое оружие, боеприпасы, гранаты и СВУ.

В начале января в Чечне полицейские совместно с военнослужащими Росгвардии ликвидировали мужчину, застрелившего начальника отделения полиции.