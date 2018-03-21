Тагильчане выбрали главный объект благоустройства 2018 года

В Нижнем Тагиле подвели итоги рейтингового голосования по отбору общественной территории для благоустройства в текущем году.

Напомним, что голосование проходило одновременно с выбором президента РФ. Горожанам предлагалось выбирать два объекта, из вошедших в тройку лидеров на реконструкцию в первоочередном порядке. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета, в итоге в опросе приняли участие 136 тыс. 754 человека.

Больше всего голосов было отдано за обустройство I очереди парка "Народный" – 76 тыс. 781. За сквер Пионерский - 52 тыс. 994 и центр отдыха в ТОС "Пограничный" – 20 тыс. 78.

Сообщается, что оборудование парка спортивными тренажерами и детскими аттракционами начнется уже весной этого года с участием средств из муниципальной, областной и федеральной казны. Глава города Сергей Носов отметил, что в муниципалитете будет принята программа благоустройства городских парков и скверов на ближайшие пять лет.

"Итоги сбора мнений тагильчан по обустройству дворов и кварталов подведут до конца недели. Собранные предложения будут внимательно изучены и позволят определить очередность объектов реконструкции, исходя из проявленной активности жителей", - пояснили в муниципалитете.