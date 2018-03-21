Росгвардия задержала двух жителей Екатеринбурга, у которых изъято почти 500 пакетов с белым порошком

Сегодня ночью сотрудники Росгвардии задержали двух жителей Екатеринбурга. При себе у задержанных была крупная партия белого порошка, возможно, наркотика.

Как сообщили Накануне.RU в управлении вневедомственной охраны Росгвардии по Свердловской области, наряду группы задержания вневедомственной охраны поступил сигнал, что рядом с одним из домов по улице Совхозной требуется помощь сотрудников полиции. На месте были замечены мужчина и женщина, которые при виде патрульного автомобиля резко изменили направление движения и попытались скрыться во дворах, а последняя выбросила в снег находившуюся у нее сумочку.

"Подозрительные граждане были немедленно остановлены. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которой из выброшенной сумочки был изъят 491 пластиковый пакет "зип-лок" с порошкообразным веществом белого цвета", - сообщили в управлении.

В итоге изъятое вещество было отправлено на экспертизу, а задержанные доставлены в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.