США нечего противопоставить против гиперзвукового оружия России

США не располагают средствами защиты непосредственно от сверхзвукового оружия, признали в Пентагоне.

Об этом заявил председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на слушании в комитете американского сената по вооруженным силам.

При этом он отметил, что единственной защитой США от подобного вида вооружений является "угроза ядерного возмездия".

"Мы бы ответили силами сдерживания, которые включают в себя триаду и ядерные возможности, которыми мы обладаем для реагирования на такие угрозы", - цитирует генерала РИА Новости.

В ежегодном послании Федеральному cобранию президент Владимир Путин объявил о создании гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса "Кинжал" и продемонстрировал кадры его испытаний. Он отмечал, что летно-технические характеристики самолета-носителя позволят доставить ракету в точку сброса "за считанные минуты". Сама ракета, как говорил президент, способна превысить скорость звука до десяти раз, может маневрировать на всех участках полета.

Позже Минобороны России опубликовало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал" с истребителя-перехватчика МиГ-31.