В Челябинской области дело активиста Стоп-ГОК, обвиняемого в попытке поджога Томинского ГОК, направлено в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении активиста движения Стоп-ГОК Гамиля Асатуллина и его сообщника Евгения Медведева, которые обвиняются в хулиганстве и в попытке поджога имущества Томинского ГОК. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Из материалов уголовного дела следует, что в сентябре прошлого года обвиняемые бросили через забор на площадку Томинского ГОК бутылку с зажигательной смесью и умышленно подожгли штабель древесины. Пожар был ликвидирован сотрудниками предприятия.

Асатуллин находится под домашним арестом, Медведев – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд. Максимальная санкция по данным частям статей – семь и пять лет лишения свободы.