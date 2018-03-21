Начальник одного из управлений администрации Советского района незаконно потратил 9 миллионов из бюджета

Возбуждено уголовное дело против бывшего начальника управления архитектуры и капитального строительства администрации Советского района Геннадия Торопова. Ему вменяют растрату бюджетных денег, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2012 г. подозреваемый, зная о неполном исполнении контракта на строительство инженерных сетей, заключенного с "Строймонтаж", перечислил подрядчику 9 млн руб. за не сделанную работу.

Ранее суд взыскал с бывшего чиновника деньги. Добавим, в 2017 г. Торопов наказан за другое преступление. Он получил четыре года условно и штраф в 2 млн руб. за растрату и нецелевое расходование бюджетных денег, служебный подлог, злоупотребление полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.