"НОВАТЭК" запатентовал технологию сжижения газа с помощью природного холода

Компания "НОВАТЭК" подала заявку на регистрацию технологии сжижения газа "Арктический склад", суть которой заключается в использовании холода окружающей природной среды.

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Для реализации проекта "Ямал СПГ" "НОВАТЭК" использует американскую технологию сжижения C3MR компании Air Products. Но "недостатком процесса [C3MR] в условиях арктического климата является неполное использование холода окружающей природной среды", пишут "Ведомости" со ссылкой на патент российской компании. Американская разработка рассчитана на работу в диапазоне температур от +45 до -34 градусов по Цельсию. В условиях российской Арктики верхняя граница этого диапазона может начинаться с +10 градусов.