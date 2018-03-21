Судебные приставы Зауралья помогли сиротам получить новое жилье

Судебные приставы Зауралья уделяют особое внимание исполнительным производствам по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

По закону жилье должно предоставляться всем выпускникам детских домов, однако большинству из них приходится обращаться в суд, чтобы защитить свои права, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Из-за дефицита бюджетных средств для исполнения подобных судебных решений требуется достаточно длительное время, и судебным приставам приходится работать в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, чтобы дети-сироты получили положенные им по закону квадратные метры. Благодаря такой совместной работе в 2017 году судебным приставам удалось окончить 85 исполнительных производств данной категории. А за первые месяцы 2018 года – еще 129.

В 2017 году специально для детей-сирот в муниципальную собственность было приобретено 116 квартир в Кургане и микрорайоне Заозерном. С начала 2018 года к этому числу добавилось 117 жилых помещений. Еще 16 квартир будут переданы в муниципальную собственность в ближайшее время.