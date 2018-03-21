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"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
21.03.2018 08:14 Мск (10:14 Екб)
общество | Курганская область
Судебные приставы Зауралья помогли сиротам получить новое жилье
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судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

Судебные приставы Зауралья уделяют особое внимание исполнительным производствам по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
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По закону жилье должно предоставляться всем выпускникам детских домов, однако большинству из них приходится обращаться в суд, чтобы защитить свои права, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Из-за дефицита бюджетных средств для исполнения подобных судебных решений требуется достаточно длительное время, и судебным приставам приходится работать в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, чтобы дети-сироты получили положенные им по закону квадратные метры. Благодаря такой совместной работе в 2017 году судебным приставам удалось окончить 85 исполнительных производств данной категории. А за первые месяцы 2018 года – еще 129.

В 2017 году специально для детей-сирот в муниципальную собственность было приобретено 116 квартир в Кургане и микрорайоне Заозерном. С начала 2018 года к этому числу добавилось 117 жилых помещений. Еще 16 квартир будут переданы в муниципальную собственность в ближайшее время.

Другие новости по темам: бюджет, дефицит, Курган, УФССП, приставы, жилье, сироты
21.03.2018 08:14 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
10:14 Екб


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Судебные приставы Зауралья помогли сиротам получить новое жилье
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