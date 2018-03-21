Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии в 2007 году

Израильские военные впервые признали, что в 2007 году был нанесен авиаудар по предполагаемому ядерному реактору в Сирии, сообщает Jerusalem Post.

Данные материалы были опубликованы после того, как были рассекречены, передает "Интерфакс".

Пресс-служба армии обороны Израиля отметила в сообщении о публикации материалов, что "в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года военные самолеты ВВС Израиля успешно атаковали и уничтожили ядерный объект", расположенный в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, и находившийся в стадии завершения строительства".

В результате "была устранена атомная угроза Израилю и всему региону", говорится в сообщении.

В доказательство приводится видеозапись с борта истребителя, на которой показано уничтожение здания.

В сообщении Армии обороны Израиля отмечается, что спустя несколько лет провинция Дейр эз-Зор была захвачена ИГ, (запрещенная в России террористическая организация). "Остается догадываться, какой вред они могли бы нанести, попади ядерный объект в их руки", - говорится в сообщении.

Израильские военные периодически наносят удары по территории Сирии. Последний раз налет произошел 10 февраля, тогда израильские военные разбомбили несколько объектов в Сирии в ответ на появление иранского беспилотника в небе над еврейским государством. Сирийские системы ПВО обстреляли несколько самолетов, был сбит истребитель Израиля F-16.