Проверка "Ревизорро-Медицинно" в свердловских больницах прошла со скандалом

В Свердловскую область с проверкой нагрянула съемочная группа программы "Ревизорро-Медицинно", которая выходит на телеканале "Пятница". Ведущая Оксана Константиновна проверила: частную клинику "Панацея" в Екатеринбурге, "Березовскую Центральную городскую больницу", медицинский центр "Шанс" и травматологическую больницу №36 в Екатеринбурге, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Стоит начать с того, что в каждом медицинском учреждении проверка проходила со скандалом. В частной клинике "Панацея", судя по поводам телевизионщиков, оказывают услуги, которые не имеют право предоставлять, например, проводить осмотр нарколога и психиатра и выдавать медицинские справки для получения водительских прав. В "Березовской Центральной городской больнице" не записывает пациента на бесплатную процедуру уже три месяца. Ведущая была в шоке от внешнего вида в больнице: "Вот так вот дверь открываешь и великий русский язык заканчивается", - прокомментировала девушка. А от вопросов врачи просто убегали.

Ещё две проверки прошли в медицинском центре "Шанс" и травматологической больнице №36. В первом случае возникли проблемы у девушки, которой второй раз подряд выписывали лекарство, которое ей не помогало, а во втором - после ДТП девушку отправили домой.

Руководители медицинских учреждений пообещали во всем разобраться.