Во Владивостоке задержан первый замначальника Дальневосточного таможенного управления

Во Владивостоке задержан первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления Сергей Федоров.

"Вчера был задержан первый заместитель начальника ДВТУ Сергей Федоров", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления, не уточнив, с чем связано задержание и кто его проводил.

Как пояснил источник, близкий к следствию, задержание связано с делом бизнесмена Родиона Тихонова, которого задержали 21 февраля 2018 года в Приморье вместе с несколькими другими лицами, среди которых, по сообщениям местных СМИ, был сотрудник таможенного поста во Владивостоке. Уголовное дело было возбуждено по статье 194 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица).

В управлении Следственного комитета по Приморскому краю заявили, что к задержанию Федорова ведомство отношения не имеет.

Как сообщало Накануне.RU, в начале марта этого года в ходе обысков в Дагестанской таможне у одного из сотрудников нашли более миллиона рублей.