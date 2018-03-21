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Доверенное лицо Жириновского в Югре пытается снять с должностей двух председателей УИК Кондинского района
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выборы президента, избирком Югры, подсчет голосов (2018) | Фото: Избирком Югры

Доверенное лицо кандидата на должность президента РФ Владимира Жириновского, помощник депутата думы Югры Леонард Насибуллин добивается отстранения от должностей двух председателей избирательных комиссий Кондинского района. Как сообщил Накануне.RU сам заявитель, на избирательных участках №93 и №94 было допущено 12 нарушений. Всего по Ханты-Мансийскому автономному округу партия ЛДПР зафиксировала 60 нарушений.
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"По этим нарушениям мною были поданы жалобы, по которым я получил отписки. И сейчас я буду обжаловать их в окружной избирательной комиссии, и обращусь с заявлением в полицию, с просьбой привлечь данных председателей за нарушение закона", - сообщил Леонард Насибуллин.

По его словам, избирательные участки не были готовы к выборам: отсутствовали правила заполнения бюллетеней, источники дополнительного освещения в кабинках, кабинки для инвалидов, режим работы избирательных участков, дополнительная информация о кандидате Павле Грудинине, аудиозаписи с информацией о кандидатах, лотерея "Югре - 900" проводилась прямо на избирательных участках, для нее были предоставлены муниципальные помещения на безвозмездной основе. На участке присутствовали посторонние лица - они приглашали граждан принять участие в лотерее, имели доступ к компьютеру председателя УИК. Также заявитель указывает, что сотрудники полиции не сопровождали членов участковой избирательной комиссии и наблюдателей, при организации голосования вне помещений для голосования.

Председатель избирательной комиссии Денис Корнеев в беседе с корреспондентом Накануне.RU заявил, что эти обращения яркий пример "жалоб, которые подаются ради жалоб".

"Все жалобы являются формальными. О таких нарушениях, о которых сообщил заявитель, следует сообщать в территориальные избирательные комиссии. Тем не менее, по закону, мы обязаны изучить все эти жалобы и подготовить по ним соответствующие ответы. Что и было сделано избиркомом автономного округа. Каждую жалобу мы разбирали отдельно. Информация о кандидатах внутри кабин для голосования не является обязательной. Мы иногда так делаем, если позволяют кабины. Такая информация обязательно должна быть на информационном стенде и там она была. Это подтверждает председатель комиссии и то, что у самого заявителя отсутствует указание таких нарушений. Он не оспаривает, что на стенде эта информация была. Более того, в одной из жалоб он указывает, что в информации, которая была на стенде, то есть подтверждает, что эта информация была, отсутствовали сведения о Грудинине. Действительно, в день голосования, была такая ситуация, когда вклейка с информацией о кандидате во время наплыва граждан была оторвана. После того, как на это заявитель обратил внимание, член участковой избирательной комиссии взяла дополнительную вклейку и разместила ее на то место, где она прежде находилась. Это нарушение относится к категории требующих внимания, но не влияющих на итоги голосования. Что касается освещения в кабинках - у нас есть требования к технологическому оборудованию определенные ЦИК России. В этих требованиях отсутствует дополнительное освещение в избирательных кабинках. Тем не менее, избирательная комиссия автономного округа, специально на такой случай, если есть какие-то сложности с заполнением бюллетеня, закупила увеличительные стекла с подсветкой. И они были на этих участках. Также в законе нет требований о том, что для лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть аудиозаписи с кандидатами. Избирком Югры решил, что мы должны обеспечить участки такой информацией. Это наше собственное решение - помочь избирателям. Информация была размещен на сайте избиркома и с любого планшета, телефона, имеющего доступ в интернет можно было ее прослушать. Также нет требований, чтобы избирательные кабинки для инвалидов находились на каждом участке. В автономном округе ими оснащены 50% избирательных участков и это - высокий показатель", - прокомментировал жалобы Денис Корнеев.

Он отметил, что при размещении специальных кабинок для инвалидов, окружной избирком ориентировался на данные социальных служб о количестве инвалидов-колясочников, проживающих на территории округа. И из этих данных принималось решение о том, где разместить специальные кабины.

Также Денис Корнеев сообщил, что никаких посторонних лиц в помещении для голосования не было. А проведение викторины в одном помещении с избирательным участком - не нарушает закон.

"Есть документы от наблюдателей, которые подтверждают, что посторонних лиц в помещении для голосования не было. Избирательный участок - это большая территория, где проживают избиратели. У нас есть понятие: "помещение для голосования", и в этом помещении посторонних лиц и организаторов викторины не было", - сообщил председатель избирательной комиссии.

Напомним, участие в выборах приняли 788 тыс. 847 югорчан, что составляет 69,74% от числа избирателей.

Активнее всего голосовали жители сельских районов - Нефтеюганского – 88,60%, Белоярского – 87,39% и Нижневартовского – 84,18%. Среди городских округов лидером явки стали Ханты-Мансийск – 80,02%, Югорск – 79,55% и Покачи – 73,07%.

По итогам голосования уверенную победу одержал Владимир Путин. Его поддержали 601 тыс. 306 человек (76,23%).

Другие новости по темам: выборы президента, нарушения, Кондинский район, избирательная комиссия Югры, Денис Корнеев
21.03.2018 09:40 Мск | Кондинский р-н | Ксения Теплякова
11:40 Екб


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Доверенное лицо Жириновского в Югре пытается снять с должностей двух председателей УИК Кондинского района
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