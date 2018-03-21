На Уралмаш вернулось отопление. Аварию на теплосетях устраняли сутки

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании почти сутки ликвидировали аварию на теплосетях. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, авария была ликвидирована сегодня ночью в 1.46.

Напомним, что в зоне снижения параметров теплоснабжения находились 28 жилых домов, четыре детских сада, две школы и административное здание. Повреждение трубопровода произошло на ул. Стахановской — Калинина в микрорайоне Уралмаш.

"На месте повреждения магистрального трубопровода диаметром 700 мм работали 15 человек и четыре единицы специализированной техники. В период работ параметры теплоносителя на теплоснабжение ГВС были снижены до + 50 градусов. Администрация Орджоникидзевского района и управляющая компания получили соответствующие уведомления", - уточнили в компании.

В 0.32 ремонтные работы были прекращены, а в 1.46 теплоснабжение и горячее водоснабжение полностью восстановлены.

Отмечается, что в помещениях, которые оказались в зоне аварии, температура при пониженных параметрах теплоснабжения не опускалась ниже нормы.