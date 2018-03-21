Министры и главы ЦБ G20 не признали криптовактивы валютой

Криптовалюты не являются валютами в общепринятом смысле слова. К такому выводу пришли министры финансов и главы Центробанков стран G20 во время обсуждения темы на заседании в Аргентине, рассказала первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"В частности, как расчетное средство они в сотни раз менее эффективны, чем традиционные платежные системы, и являются ненадежным активом с точки зрения сохранения стоимости", - приводят ее слова РИА Новости.

Многие страны G20, включая Россию, поддержали необходимость выработки общих международных принципов регулирования криптоактивов, сказала Юдаева.

В коммюнике "финансовая" G20 отметила, что криптоактивы в настоящее время не несут угрозы глобальной финансовой стабильности, но имеют такой потенциал. Сейчас же, указывает G20, криптоактивы несут другие риски: защита прав потребителей и инвесторов, уход от налогов и отмывание доходов.

Как сообщало Накануне.RU, в Госдуме предложили не признавать криптовалюты законным средством платежа в России, однако не запрещать их майнинг.