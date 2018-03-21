Украина взыскала с "Газпрома" $3,8 млн

Украина взыскала с российского "Газпрома" около 100 млн гривен за счет активов компании в стране по делу о штрафе за якобы имевшее место нарушение украинского антимонопольного законодательства. Об этом сообщил во вторник министр юстиции Украины Павел Петренко.

Средства поступили в бюджет Украины.

"Мы имеем хорошие перспективы и хорошие наработки относительно выполнения этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры", - приводит слова Петренко ТАСС.

Украинский Минюст требует от "Газпрома" выплату еще шести миллиардов долларов штрафа "в соответствии с решением суда".

В феврале 2016 г. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" на 85 млрд грн ($3,36 млрд.) за злоупотребление положением монополиста на рынке транзита природного газа Украины. Размер взыскания впоследствии увеличился из-за штрафных санкций за просрочку платежа.

Напомним, об аресте активов "Газпрома" не только на Украине, но и по всему миру, украинские власти говорили после решения Стокгольмского арбитража, суд обязал российскую компанию выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" после решения суда объявил о расторжении контрактов на поставку газа на Украину и транзит топлива через территорию страны.