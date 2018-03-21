"Трамп оскорбил каждого российского гражданина": Маккейн "наехал" на президента США из-за его поздравления Путину

Сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства.

Напомним, спустя сутки после окончательного подсчета голосов российских избирателей на выборах президента Трамп все же позвонил Путину и поздравил его с победой.

"Американский президент не выступает лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах", - заявил в своем комментарии сенатор Маккейн.

Как пишет РИА Новости, по его словам, поздравив Владимира Путина, Трамп "оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны".

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что не намерены прекращать диалог с Россией, а сам Трамп отметил, что его встреча с Путиным может состояться "в ближайшем будущем".