Сирийские боевики нанесли ракетный удар по рынку в окрестностях Дамаска

Вчера, 20 марта, боевики из сирийского населённого пункта Айн-Терма нанесли ракетный удар по рынку Кашкуй района Джарамана провинции Дамаск. Об этом заявил глава российского Центра примирения враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В результате атаки погибло 37 человек, ещё 35 получили ранения различной степени тяжести", — передаёт агентство "Интерфакс" его слова, сказанные на брифинге.

Кроме того, как отметил Евтушенко, произошло два миномётных обстрела района Маззе провинции Дамаск, в результате чего погибли пять мирных жителей, и ещё двое получили ранения.

По словам генерал-майора, продолжается работа по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки в Сирии.

"Обстановка в стране продолжает стабилизироваться, однако в ряде районов ещё отмечаются отдельные нарушения режима прекращения боевых действий", — отметил Евтушенко.