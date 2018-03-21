Кудрин: Главная задача будущего правительства — немедленный запуск реформы госуправления

в этот день
21.03.18
06:51
В Екб.08:51
Секретарю Совбеза пожаловались на реорганизацию МЧС
Прокуратуру просят разобраться с УГМК из-за сноса телебашни в Екатеринбурге
60% российских учителей недовольны своей зарплатой
Главное
Отец Литвиненко назвал имя убийцы своего сына

Тема дня
"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
США ввели новые санкции в отношении россиян
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
Путин "думает" над тем, кто возглавит правительство РФ в его новый президентский срок
Путин после голосования рассказал, трудный ли был выбор
В Кургане в разгар расследования уголовного дела экс-начальника УФСИН найден мертвым его бывший подчиненный
Голосование
За кого Вы проголосовали на выборах президента РФ?

Сергей Бабурин

Павел Грудинин

Владимир Жириновский

Владимир Путин

Ксения Собчак

Максим Сурайкин

Борис Титов

Григорий Явлинский

Испортил бюллетень

Не ходил на выборы


Результаты 889



Новости
21.03.2018 06:03 Мск (08:03 Екб)
политика | В России
Кудрин: Главная задача будущего правительства — немедленный запуск реформы госуправления
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

иннопром, пленарная сессия &quot;цифровые предприятия: от датчика к бизнес-решениям&quot;, Алексей Кудрин (2017) | Фото: Накануне.RU

Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин рассказал, о том, что должно начаться в России теперь, после финиша самой длинной выборной кампании.
Читайте также:

По его словам, следующая избирательная кампания начнется не позже лета 2020 года, "а значит, у будущего правительства будет лишь два года на то, чтобы реализовывать повестку изменений". По словам Кудрина, за эти два года надо делать все то, что откладывали на протяжении последних лет из-за грядущих выборов и под разными отговорками и мифами, главный из которых — "эти меры непопулярны". Главная и первоочередная задача нового правительства — это немедленный запуск реформы государственного управления, считает руководитель ЦСР. "Государство должно меняться — во-первых, показывать хороший пример всей стране; во-вторых, лучше и быстрее оказывать более качественные услуги населению; в-третьих, на деле реализовывать повестку развития", - пишет Кудрин в своей статье в газете "Коммерсант".

"Нынешняя система госуправления не способна на решение задач, стоящих перед страной. Без реформы этой системы никакие "прорывы" невозможны, никакие дерзкие цели недостижимы. Хотим рост выше среднемировых темпов? Поменяйте модель госуправления", - считает руководитель Центра.

Еще одна задача - определение приоритетов развития и работа на них. "Эти приоритеты были уже обрисованы в послании президента. Нужно серьезно нарастить вложения в образование и медицину, которые открывают перед гражданами новые жизненные и профессиональные перспективы, а также и в инфраструктуру — кровеносную систему страны. Необходимо расширить пространство общественной и частной инициативы, на деле, а не на словах поддержать наших предпринимателей. Нужно перестроить систему технологического развития страны, чтобы превратить нашу экономику из по-прежнему преимущественно сырьевой в современную цифровую, глобально конкурентоспособную и экспортно ориентированную. Надо помочь регионам и городам нашей страны запустить собственные механизмы роста, обустроить комфортную среду для граждан, где бы они ни проживали", - пишет Кудрин.

"Речь идет о серьезных структурных изменениях в этих сферах, иначе новой модели роста не возникнет. Пример — перестройка образовательной сферы. Тут речь не только об увеличении бюджетов, но и о коренном изменении отношения к образованию. Вся страна должна стать учебным классом, образование должно стать общим делом, национальной идеей страны.

По всем этим темам у ЦСР есть серьезные наработки, мы передавали и прорабатывали свои предложения с министерствами и ведомствами. По всем этим приоритетам можно и нужно начать действовать прямо сейчас", - продолжил бывший министр финансов России.

Третьей задачей он считает транспарентность и предсказуемость политики. "Граждане и бизнес устали от неясности. Какими будут налоги? Будет ли реформироваться пенсионная система? Станет ли меньше проверок для бизнеса? Неясность и непоследовательность — вот что действительно непопулярно и снижает доверие населения к правительству, а это его главный ресурс. Сигналы от нового правительства должны быть четкими и недвусмысленными, от этого зависят его легитимность и успешность.

На эту серьезную работу у нового правительства есть два года. Это немного, но и немало. Запрягать некогда, пора ехать", - подытожил Кудрин.

Другие новости по темам: Алексей Кудрин, реформы, госуправление,
21.03.2018 06:03 Мск | Денис Линов
08:03 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Кудрин: Главная задача будущего правительства — немедленный запуск реформы госуправления
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+