Кудрин: Главная задача будущего правительства — немедленный запуск реформы госуправления

Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин рассказал, о том, что должно начаться в России теперь, после финиша самой длинной выборной кампании.

По его словам, следующая избирательная кампания начнется не позже лета 2020 года, "а значит, у будущего правительства будет лишь два года на то, чтобы реализовывать повестку изменений". По словам Кудрина, за эти два года надо делать все то, что откладывали на протяжении последних лет из-за грядущих выборов и под разными отговорками и мифами, главный из которых — "эти меры непопулярны". Главная и первоочередная задача нового правительства — это немедленный запуск реформы государственного управления, считает руководитель ЦСР. "Государство должно меняться — во-первых, показывать хороший пример всей стране; во-вторых, лучше и быстрее оказывать более качественные услуги населению; в-третьих, на деле реализовывать повестку развития", - пишет Кудрин в своей статье в газете "Коммерсант".

"Нынешняя система госуправления не способна на решение задач, стоящих перед страной. Без реформы этой системы никакие "прорывы" невозможны, никакие дерзкие цели недостижимы. Хотим рост выше среднемировых темпов? Поменяйте модель госуправления", - считает руководитель Центра.

Еще одна задача - определение приоритетов развития и работа на них. "Эти приоритеты были уже обрисованы в послании президента. Нужно серьезно нарастить вложения в образование и медицину, которые открывают перед гражданами новые жизненные и профессиональные перспективы, а также и в инфраструктуру — кровеносную систему страны. Необходимо расширить пространство общественной и частной инициативы, на деле, а не на словах поддержать наших предпринимателей. Нужно перестроить систему технологического развития страны, чтобы превратить нашу экономику из по-прежнему преимущественно сырьевой в современную цифровую, глобально конкурентоспособную и экспортно ориентированную. Надо помочь регионам и городам нашей страны запустить собственные механизмы роста, обустроить комфортную среду для граждан, где бы они ни проживали", - пишет Кудрин.

"Речь идет о серьезных структурных изменениях в этих сферах, иначе новой модели роста не возникнет. Пример — перестройка образовательной сферы. Тут речь не только об увеличении бюджетов, но и о коренном изменении отношения к образованию. Вся страна должна стать учебным классом, образование должно стать общим делом, национальной идеей страны.

По всем этим темам у ЦСР есть серьезные наработки, мы передавали и прорабатывали свои предложения с министерствами и ведомствами. По всем этим приоритетам можно и нужно начать действовать прямо сейчас", - продолжил бывший министр финансов России.

Третьей задачей он считает транспарентность и предсказуемость политики. "Граждане и бизнес устали от неясности. Какими будут налоги? Будет ли реформироваться пенсионная система? Станет ли меньше проверок для бизнеса? Неясность и непоследовательность — вот что действительно непопулярно и снижает доверие населения к правительству, а это его главный ресурс. Сигналы от нового правительства должны быть четкими и недвусмысленными, от этого зависят его легитимность и успешность.

На эту серьезную работу у нового правительства есть два года. Это немного, но и немало. Запрягать некогда, пора ехать", - подытожил Кудрин.