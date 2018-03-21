Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах, состоявшихся 18 марта.

Напомним, действующий российский лидер по итогам обработки 99,84% протоколов, побеждает на выборах с результатом 76,6% голосов. За него проголосовали более 56,2 млн граждан.

Как сообщает РБК со ссылкой на ЦТАК, Ким Чен Ын выразил уверенность в развитии сотрудничества Пхеньяна и Москвы "в соответствии с идеалами и пожеланиями народов двух стран".

"Ваша победа говорит о значительной поддержке и доверии народа к вам", — отметил северокорейский лидер.