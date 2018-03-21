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"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
21.03.2018 05:10 Мск (07:10 Екб)
политика | За рубежом
Трамп внёс в Сенат США кандидатуру на пост госсекретаря
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Майкл Помпео, ЦРУ, США (2017) | Фото: politeka.net

Президент США Дональд Трамп внёс на утверждение Сената конгресса США кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе стало известно о решении главы Белого дома уволить Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и заменить его директором ЦРУ Помпео. Известно, что официальная отставка Тиллерсона состоится 31 марта.

Как сообщает РБК со ссылкой на издание The Hill, слушания о назначении нового госсекретаря в начале должен провести Комитет по иностранным делам американского Конгресса, после чего его кандидатура будет вынесена на утверждения полного сенатского состава.

сенат США(2017)|Фото: i2.wp.com

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21.03.2018 05:10 Мск | Вашингтон | информационная служба Накануне.RU
07:10 Екб


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Трамп внёс в Сенат США кандидатуру на пост госсекретаря
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