Трамп внёс в Сенат США кандидатуру на пост госсекретаря

Президент США Дональд Трамп внёс на утверждение Сената конгресса США кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе стало известно о решении главы Белого дома уволить Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и заменить его директором ЦРУ Помпео. Известно, что официальная отставка Тиллерсона состоится 31 марта.

Как сообщает РБК со ссылкой на издание The Hill, слушания о назначении нового госсекретаря в начале должен провести Комитет по иностранным делам американского Конгресса, после чего его кандидатура будет вынесена на утверждения полного сенатского состава.