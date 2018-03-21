В Реже раскрыли зверское убийство сторожа магазина

В городе Реж установлены соучастники по уголовному делу об убийстве местного жителя.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, в середине марта текущего года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении жителя села Клевакинское, 52-летнего сторожа-истопника. Как выяснилось, 14 марта мужчина ушёл из дома по улице Чапаева в селе Клевакинское и пропал.

Оперативники установили двоих мужчин, с которыми накануне исчезновения потерпевший употреблял спиртное.

Один из задержанных – мужчина 1986 года рождения, рассказал, что вечером 15 марта он совместно с потерпевшим и другим своим знакомым распивали спиртное в сторожке. В какой-то момент между ним и пострадавшим возник конфликт, в результате чего злоумышленник задушил потерпевшего шнурком. Для того, чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый сжёг тело убитого.

Второй подозреваемый рассказал, что помог первому подозреваемому избавиться от тела тело убитого - он участвовал в расчленении тела топором, хотя сам непосредственно в убийстве участия не принимал.

Следствием проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.