Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться "в ближайшем будущем"

Американский президент Дональд Трамп, прокомментировал состоявшийся разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам главы Белого дома, встреча лидеров двух стран может состояться "в ближайшем будущем". Как говорит Трамп, на встрече с Путиным он хотел бы обсудить гонку вооружений между двумя странами, а также ситуацию на Украине, в Сирии и Северной Корее.

Американский лидер считает, что гонка вооружений между США и Россией "выходит из-под контроля <...>, но мы никогда не позволим никому иметь хоть что-то близкое к тому, что есть у нас", сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, спустя сутки после окончательного подсчета голосов российских избирателей на выборах президента РФ американский лидер Дональд Трамп все же позвонил Владимиру Путину и поздравил его с победой.