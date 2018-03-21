S&P: рост реальных доходов россиян произойдет на фоне роста кредитования

Международное рейтинговое агентство S&P прогнозирует рост реальных располагаемых доходов россиян в 2018 году.

Как ожидается, это произойдет на фоне роста розничного кредитования в стране. Как говорится в отчете агентства о развитии российского банковского сектора в текущем году, рост в сегменте розничного кредитования может составить около 13-15%. "Уровень реальных располагаемых доходов и доверия клиентов может постепенно повышаться в долгосрочной перспективе вследствие относительно низких темпов инфляции", - говорится в отчете.

S&P отмечает и восстановление темпов в корпоративном кредитовании, хотя и прогнозирует менее высокие темпы роста, чем в 2013-2016 годах. По данным аналитиков, компании существенно снизили долговую нагрузку в последние несколько лет и придерживались "очень взвешенного подхода в отношении новых капиталовложений и заимствований".

Согласно прогнозу, объем кредитования юрлиц в 2018 году может вырасти на 4-6%, а в целом рост активов банковского сектора России будет держаться на уровне 7-10% на фоне медленного восстановления российской экономики.

S&P составило прогноз, исходя из цен на нефть на уровне в среднем около $60/барр, сообщает ТАСС.