В Волгограде школьницы-близняшки забеременели от брата

В Волгограде завершено расследование в отношении 25-летнего молодого человека.

Как сообщили Накануне.RU в СКР региона, в сентябре 2016 года обвиняемый приехал с Таджикистана в Волгоград на заработки и стал проживать со своими родителями и двумя 13-летними сестрами. В течение года молодой человек поочередно вступал в половую связь с малолетними близняшками. Длительное время о происходящем потерпевшие никому не рассказывали. О случившемся родители узнали после того как девочки забеременели.

Однако, вместо того чтобы обратится в правоохранительные органы, мать "спрятала" сына, отправив его в соседний регион на заработки, где он и был задержан.

О совершенном преступлении правоохранительным органам стало известно от медиков, которые сообщили, что в женскую консультацию обратилась женщина с двумя малолетними дочерями по поводу их беременности.

Во время расследования свою вину в содеянном злоумышленник полностью признал. Ожидать вынесения приговора он будет, находясь под стражей.