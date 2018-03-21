Взрыв газа в жилом доме Мурманска попал на видео

В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва в жилом доме Мурманска.

На кадрах виден огненный хлопок, после которого обрушились стены третьего, четвертого и пятого этажей первого подъезда, а ударной волной выбило стекла в соседнем доме.

Под обломками погиб проходивший рядом с домом мужчина. Спасатели извлекли из-под завалов пятерых жителей, среди которых один ребенок, которых экстренно госпитализировали, но спасти жизнь одной женщины не удалось.

Жильцы второго и третьего подъездов дома уже вернулись в свои квартиры. Между тем, прописанные в пострадавшем подъезде проведут ночь в пунктах временного размещения и у родственников. Разбор завалов продолжается, сообщают Вести.ru.

Тем временем, мурманские волонтеры готовы оказать помощь пострадавшим в результате взрыва. Активисты планируют открыть точку сбора вещей для пострадавших, также они ждут информации о реквизитах банковских карт жителей дома, где произошел взрыв. Жители города также готовы оказать помощь, об этом они пишут в социальных сетях, в том числе предлагая собственное жилье, сообщает ТАСС.

Напомним, в результате происшествия обрушились четыре этажа. Инцидент произошел на улице Свердлова. Обрушились перекрытия и часть внешней стены со второго по пятый этаж. Два человека погибли, трое пострадали.