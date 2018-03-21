Белый дом не намерен прекращать диалог с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа не станет прислушиваться к мнению тех законодателей, которые требуют прекращения диалога с Россией.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она отметила, что между двумя странами существует ряд тем, "которые нужно обсуждать". Так она прокомментировала заявление сенатора Джона Маккейна, который раскритиковал Трампа за то, что он поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства.

При этом пресс-секретарь отметила, что конкретные планы организации нового раунда переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока отсутствуют.

"В то же самое время мы намерены продолжать действовать жестко в отношении них [России]", - добавила Сандерс. По ее словам, такая политика в том числе подразумевает введение "санкций, укрепление собственных вооруженных сил и экспортирование энергоносителей", что, с ее точки зрения, для России является нежелательным, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, спустя сутки после окончательного подсчета голосов российских избирателей на выборах президента РФ американский лидер Дональд Трамп все же позвонил Владимиру Путину и поздравил его с победой.