Пилот "Аэрофлота" задержан в Казани по подозрению в опьянении

У медиков Казани возникли претензии к пилоту авиакомпании "Аэрофлот", который должен был выполнять рейс в Москву.

Как сообщает Telegram-канал Mash, лайнер выполнял рейс №1279 и должен был вылететь в Шереметьево 17 марта в 7 часов утра. На борту Airbus 320 находились 80 человек, среди которых двое детей. Перед вылетом весь экипаж должен был пройти медкомиссию. Как выяснили медики, 42-летний командир воздушного судна Вадим Кашин пьян.

Канал опубликовал справку медицинского освидетельствования пилота, согласно которой в крови пилота обнаружено 0,06 промилле алкоголя. Врачи отметили, что от пилота сильно пахнет спиртным и у него дрожат руки.

Между тем, в авиакомпании "Аэрофлот" РБК информацию о пьяном пилоте не подтвердили, назвав это вымыслом. "Аэрофлот" категорически опровергает информацию, распространяемую телеграм-каналом, что пилот воздушного судна рейса Казань – Москва находился в состояние алкогольного опьянения. Пилот прошел медицинскую экспертизу в ГАУЗ "Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан", которая не выявила признаков алкогольного опьянения", - сообщил перевозчик.