Мужчина, пытавшийся поджечь Совфед, загорелся сам

Москвич попытался поджечь здание Совета Федерации, однако загорелся сам.

Устроивший самосожжение - Сергей Прибалтов. Как говорят очевидцы, перед тем, как поджечь себя, он выкрикнул, что "давно готовился к этому". Мужчину потушили и отправили в больницу с ожогами тела.

Как выяснилось позже, пострадавший намеревался забросать здание Совфеда коктейлями Молотова, однако одна из бутылок, отскочив, попала обратно в мужчину, после чего он загорелся сам. Потушить его помогли прохожие, закидав снегом, сообщает Telegram-канал Mash.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Москве мужчина поджёг стену у входа в приёмную ФСБ