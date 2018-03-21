Хлопок газа в жилом доме Мурманска: двое погибших

В одном из домов Мурманска произошел хлопок газа.

В результате происшествия обрушились четыре этажа. Инцидент произошел на улице Свердлова. Обрушились перекрытия и часть внешней стены со второго по пятый этаж. Два человека погибли, трое пострадали.

Как сообщили Накануне.RUв СУ СКР по Мурманской области, по данному факту заведено уголовное дело. Среди пострадавших один несовершеннолетний.

По данным регионального МЧС, в настоящее время ведутся работы по укреплению крыши, чердачных перекрытий, закреплённых конструкций. Продолжаются работы по восстановлению теплового контура и подключение к системам жизнеобеспечения второго и третьего подъездов. Для эвакуированных жителей развёрнут пункт временного размещения на улице Героев Североморцев.