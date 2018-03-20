В Челябинске будут судить двух мужчин, которые пытались поджечь строящееся здание

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении активистов общественной организации, которые обвиняются в хулиганстве и покушение на поджог.

В сентябре 2017 года двое мужчин 1973 и 1982 года рождения бросили на площадку одного из строящихся предприятий в Сосновском районе через забор бутылку с зажигательной смесью, умышленно подожгли штабель древесины, спровоцировав тем самым пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пожар был ликвидирован сотрудниками данного предприятия. Данные мужчины были задержаны. В отношении одного обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второго - подписка о невыезде и надлежащем поведении.