Отец Литвиненко назвал в эфире Первого канала имя убийцы сына

20 марта в эфире ток-шоу Первого канала "Пусть говорят" отец Александра Литвиненко Вальтер назвал имя убийцы своего сына.

По словам Литвиненко-старшего, Александра убил приближенный олигарха Бориса Березовского Алекс Гольдфарб.

Якобы в 2000 году Гольдфарб помогал Александру Литвиненко перебраться в Англию из Турции. По словам Вальтера, его сын был отравлен несколько раз.

"В ту больницу мог попасть кто угодно", - отметил Вальтер Литвиненко.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Александр Литвиненко был смертельно отравлен полонием в ноябре 2006 года в Лондоне. В 1998 году на пресс-конференции вместе с группой других сотрудников ФСБ он публично заявил, что начальство приказало им убить олигарха Бориса Березовского. В 2000 году после возбуждения в отношении него ряда уголовных дел бежал с семьей в Великобританию, где власти предоставили ему политическое убежище.