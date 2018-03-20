Львовский облсовет потребовал разорвать дипотношения с Россией и ввести визы

Львовский областной совет обратился к высшему руководству Украины с требованием разорвать дипломатические отношения с Россией, сообщается на официальном сайте облсовета.

В обращении указано, в частности, что Россия пренебрегает принципами "цивилизованного общества", поэтому безопасность Украины требует разрыва дипотношений. Основанием для этого стали выборы президента России в Крыму.

Кроме этого, Львовский облсовет выступил за введение визового режима для граждан России.

Также депутаты обратились к МИД и СБУ с требованием объявить персоной нон-грата депутата польского Сейма Роберта Винницкого за сожжение портретов украинских нацистских лидеров Романа Шухевича и Степана Бандеры и топтание флага УПА (запрещена в России, - прим.).

При этом, как сообщало Накануне.RU, по данным американского исследования, только 1% украинцев беспокоит воссоединение Крыма с Россией. А поезд Киев-Москва стал самым прибыльным на Украине в 2017 году.