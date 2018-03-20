Хоккеисты "Зауралья" вышли в полуфинал Кубка Петрова, в четвертый раз обыграв ангарский "Ермак"

Хоккеисты "Зауралья" вышли в полуфинал Кубка Владимира Петрова, победив в четвертьфинальной серии игр с ангарским "Ермаком". 20 марта они поставили победную точку, обыграв соперника со счетом 3:2, передает корреспондент Накануне.RU.

Итог серии - 4:1 в пользу "Зауралья".

Игра с первых минут выдалась сложной - в первом периоде зауральцы сразу бросились атаковать, однако первый гол в ворота "Ермака" был забит только во второй части встречи, его забил Денис Цыганов. Почти сразу гости сравняли счет, находясь в большинстве - шайбу забросил Константин Дроков.

"Ермак" вырвался вперед, когда Семен Иванов с передачи Юшкова также в большинстве забил шайбу в ворота Ильяса Гафиуллина. Счет сравнял Артур Болтанов на 44 минуте матча, еще через 4 минуты "Зауралье" вышло вперед, шайбу забросил Николай Складниченко.

"Ермак" до последних секунд встречи пытался сравнять счет, за минуту до конца гости даже сняли вратаря и отправились атаковать вшестером, однако фортуна была на стороне команды Альберта Логинова.

Главный тренер "Ермака" Марат Аскаров на пресс-конференции выглядел возбужденным и одновременно расстроенным.

"Меня сейчас переполняют эмоции, но попробую подобрать слова. Хочу поздравить команду "Зауралье" с проходом в следующий круг. Действительно, игры были очень хорошие, напряженные. Мы знаем, чего нам не хватило. Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку, они болели за нас в течение всего сезона. Анализ и ответы по всему пройденному сезону будут потом. Скажу только, что сезон для нас был очень хорошим. Ребятам хочу сказать слова благодарности, они провели хороший сезон", - отметил Аскаров.

По словам и.о. главного тренера "Зауралье" Альберта Логинова, в серии игр с "Ермаком" не было грязи.

"Хочется сказать большое спасибо команде "Ермак" за хорошую серию и бескомпромиссную борьбу. Еще раз скажу, что грязи не было, были стычки, но это все хоккейное. Спасибо большое команде, болельщикам за поддержку. Сегодня был аншлаг, люди буквально стояли. Немного отдохнем и будем готовиться к следующему сопернику", - сказал Логинов.