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"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
20.03.2018 20:52 Мск (22:52 Екб)
спорт | Курганская область
Хоккеисты "Зауралья" вышли в полуфинал Кубка Петрова, в четвертый раз обыграв ангарский "Ермак"
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хоккей, Зауралье, Ермак (2018) | Фото:Накануне.RU

Хоккеисты "Зауралья" вышли в полуфинал Кубка Владимира Петрова, победив в четвертьфинальной серии игр с ангарским "Ермаком". 20 марта они поставили победную точку, обыграв соперника со счетом 3:2, передает корреспондент Накануне.RU.
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Итог серии - 4:1 в пользу "Зауралья".

Игра с первых минут выдалась сложной - в первом периоде зауральцы сразу бросились атаковать, однако первый гол в ворота "Ермака" был забит только во второй части встречи, его забил Денис Цыганов. Почти сразу гости сравняли счет, находясь в большинстве - шайбу забросил Константин Дроков.

хоккей, Зауралье, Ермак(2018)|Фото:Накануне.RU

"Ермак" вырвался вперед, когда Семен Иванов с передачи Юшкова также в большинстве забил шайбу в ворота Ильяса Гафиуллина. Счет сравнял Артур Болтанов на 44 минуте матча, еще через 4 минуты "Зауралье" вышло вперед, шайбу забросил Николай Складниченко.

"Ермак" до последних секунд встречи пытался сравнять счет, за минуту до конца гости даже сняли вратаря и отправились атаковать вшестером, однако фортуна была на стороне команды Альберта Логинова.

хоккей, Зауралье, Ермак(2018)|Фото:Накануне.RU

Главный тренер "Ермака" Марат Аскаров на пресс-конференции выглядел возбужденным и одновременно расстроенным.

"Меня сейчас переполняют эмоции, но попробую подобрать слова. Хочу поздравить команду "Зауралье" с проходом в следующий круг. Действительно, игры были очень хорошие, напряженные. Мы знаем, чего нам не хватило. Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку, они болели за нас в течение всего сезона. Анализ и ответы по всему пройденному сезону будут потом. Скажу только, что сезон для нас был очень хорошим. Ребятам хочу сказать слова благодарности, они провели хороший сезон", - отметил Аскаров.

хоккей, Зауралье, Ермак(2018)|Фото:Накануне.RU

По словам и.о. главного тренера "Зауралье" Альберта Логинова, в серии игр с "Ермаком" не было грязи.

"Хочется сказать большое спасибо команде "Ермак" за хорошую серию и бескомпромиссную борьбу. Еще раз скажу, что грязи не было, были стычки, но это все хоккейное. Спасибо большое команде, болельщикам за поддержку. Сегодня был аншлаг, люди буквально стояли. Немного отдохнем и будем готовиться к следующему сопернику", - сказал Логинов.

Альберт Логинов, Марат Аскаров(2018)|Фото:Накануне.RU

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20.03.2018 20:52 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
22:52 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.03.2018 21:22 Мск
Хоккейный клуб "Зауралье" ведет в четвертьфинальной серии со счетом 2:0, второй раз обыграв ангарский "Ермак"

Ранее 12.03.2018 20:37 Мск
Хоккеисты "Зауралья" начали четвертьфинальную серию игр Кубка Петрова с победы над ангарским "Ермаком"








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Хоккеисты "Зауралья" вышли в полуфинал Кубка Петрова, в четвертый раз обыграв ангарский "Ермак"
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