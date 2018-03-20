В Москве скончался бывший министр МВД России

В Москве 19 марта скончался бывший Министр внутренних дел России Виктор Ерин, об этом Накануне.RU сообщили в МВД России.

Ерин родился 17 января 1944 года в Казани. С 1990 по 1991 год - заместитель, а затем первый заместитель Министра внутренних дел РСФСР. С 1991 по 1992 год - первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации. В 1992 году Ерин назначен Министром внутренних дел Российской Федерации. Службу в органах внутренних дел завершил в 1995 году.

В октябре 1993 года удостоен звания Героя Российской Федерации. Награжден орденом Красной Звезды, медалями.

"Жизнь Виктора Федоровича Ерина – достойный пример служения закону и народу. Большой опыт руководителя и организатора, широкий кругозор, высокая внутренняя культура, душевная щедрость и внимание к людям, готовность прийти на помощь в любой ситуации снискали Виктору Федоровичу авторитет и уважение коллег и друзей", - сообщает сайт МВД.