МИД РФ пригласило послов иностранных государств для коллективного обсуждения дела об отравлении Скрипаля

В МИД России приглашены иностранные послы - с ними будут обсуждены вопросы, связанные с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломаты будут обсуждать ситуацию вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ, пишет RT.

Сотрудники МИД РФ постараются донести до послов точку зрения России по этому вопросу.

Как ранее сообщало Накануне.RU, британский премьер Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии.