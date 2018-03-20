"Позвони мне, позвони..." Дональд Трамп все-таки поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах

Спустя сутки после окончательного подсчета голосов российских избирателей на выборах президента РФ американский лидер Дональд Трамп все же позвонил Владимиру Путину и поздравил его с победой, об этом пишет сайт Кремля.

Трамп решил обсудить международную проблематику с российским коллегой - телефонные переговоры прошли по инициативе американской стороны.

Диалог президентов России и США был сконцентрирован вокруг развития практического взаимодействия по части обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков призвал общественность и СМИ "не сгущать краски" по поводу отсутствия поздравлений от Трампа в первые сутки после выборов.