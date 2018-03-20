В Екатеринбурге серийный похититель автомобилей предстанет перед судом

Житель Челябинской области обвиняется в краже автомобилей на территории Среднего Урала на общую сумму более десяти миллионов рублей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, уголовное дело передано в суд.

По версии следствия, молодой человек совершал кражи в течение одного года: с августа 2016 по август 2017. На его счету 13 краж иномарок, таких как "Тойота", "Мазда", "Хюндай", "Киа". С помощью системы автозапуска обвиняемый угонял автомобили, предварительно отключив сигнализацию. Помимо угона машин, мужчина также занимался их перепродажей.

Все противозаконные действия он совершал ночью, однако при совершении последней "операции" он был замечен случайным свидетелем, в результате чего был пойман сотрудниками полиции.

По факту преступления возбудили два уголовных дела: кража с причинением значительного ущерба гражданину, а также кража в особо крупном размере.

Отметим, что в 2017 году такие марки автомобилей были в рейтинге "популярных" для угонщиков.