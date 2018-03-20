Около двух тысяч южноуральцев могут оказаться в зоне негативного воздействия паводка

Порядка двух тысяч южноуральцев могут оказаться в зоне негативного воздействия паводковых вод. Осложнение обстановки возможно в 34 населенных пунктах. Об этом Накануне.RU сообщилив пресс-службе регионального управления МЧС.

По словам министра общественной безопасности Челябинской области Евгения Савченко, непосредственная подготовка к безопасному пропуску паводковых вод в регионе началась заблаговременно. Создан необходимый резерв финансовых и материальных ресурсов. Проверяется работоспособность систем оповещения населения.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) Алексей Захаров сообщил, что в целях оперативного реагирования на угрозу и возникновение ЧС спланирована группировка сил и средств общей численностью более 9 тысяч человек, 2 тысяч единиц техники и 120 плавсредств. В муниципалитетах готовы пункты временного размещения.