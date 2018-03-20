Украина намерена покупать СПГ у Катара

Катар готов поставлять на Украину сжиженный природный газ. Поставки могут идти через СПГ-терминал в Польше или через Босфор, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в Катар, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", - сказал Порошенко, добавив, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

"Эти источники поставок сжиженного газа от надежного партнера Украины - Катара создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности", - сказал он.

Возможная стоимость СПГ из Катара не уточняется.

Как сообщало Накануне.RU, "Газпром" начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа через "Украину" после решения стокгольмского арбитража, обязавшего российскую газовую компанию выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. Украинская компания заявила, что не согласна разрывать контракты.

Напомним, контракты "Газпрома" и "Нафтогаза" действуют до января 2020 г. К моменту их окончания планируется ввести в строй газопровод "Северный поток - 2" и отказаться от транзита через Украину.