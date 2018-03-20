В Перми изъято 9 тысяч бутылок контрафактного алкоголя и 17 тысяч пачек поддельных сигарет

В Перми изъята крупная партия контрафактного алкоголя и сигарет, передает корреспондент Накануне.RU.

Полицейские выяснили, что в одном из гаражей хранится крупная партия поддельных алкоголя и сигарет. Оказалось, что к их продаже причастны 28- и 29-летний пермяки. Одного из них задержали во время торговли подделкой в магазине в Пермском районе.

Изъято 9 тыс. бутылок поддельных вина, коньяка, текилы и водки различных наименований. Там же силовики нашли и 17 тыс. пачек контрафактных сигарет. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.