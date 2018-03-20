В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД: подозреваются в получении взятки в 6 млн от мигрантов

В Москве полицейские задержали двух сотрудников ФСБ России и замначальника УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве, подозреваемых в получении взятки в размере 6 миллионов рублей за незаконное оформление иностранных граждан на миграционный учет, передает ТАСС.

По данным источника в правоохранительных органах, военным следственным управлением СК РФ по Москве ведется расследование уголовного дела, возбужденного в отношении военнослужащих управления "М" ФСБ России В. Безрукова и оперативного управления ЦИБ ФСБ России Н. Комарова, заместителя начальника ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Ю. Васильева по статье "Взятка в особо крупном размере" УК РФ, а также в отношении граждан А. Сеидова и А. Караева по статье "Дача взятки в особо крупном размере" УК РФ.

У подозреваемых проведены обыски по месту жительства, они задержаны. По словам источника, в период с декабря 2017 года по настоящее время они получили взятку в особо крупном размере в сумме более 6 млн рублей.

В августе прошлого года на Среднем Урале полицейские задержали иностранку, которая пыталась подкупить сотрудника миграционной службы.