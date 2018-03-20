Козицын не стал объясняться перед журналистами из-за сноса телебашни

Гендиректор УГМК Андрей Козицын не захотел объясняться перед журналистами из-за сноса недостроенной телебашни.

Сегодня глава металлургической компании присутствовал на пресс-конференции, посвященной дальнейшим планам ХК "Автомобилист", в качестве президента клуба, а на вопросы о телебашне отвечать отказался наотрез. При этом он упомянул, что концепция ледовой арены, которая должна появиться на месте недостроя, еще не утверждена, передает корреспондент Накануне.RU.

Между тем, город полнится слухами о том, что башню снесут уже 24 марта. В утреннее время будет приостановлена работа близлежащих станций метро, в находящемся неподалеку цирке на эту дату не продают билеты на представления. При этом, в полиции до сих пор не знают, какой периметр ограждения телебашни в Екатеринбурге будет безопасным. Ранее снос объекта, сделанного из сверхпрочного бетона, отложили из-за выборов президента. Сегодня в Екатеринбурге находится секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, впрочем, взрыв в центре города, который будет производен по заказу УГМК, в его официальной повестке не значится. УГМК обещала уведомить население о сносе за пять дней, однако пока ни с какими заявлениями не выступала. Жители города планируют новую протестную акцию на 22 марта. Власти заявляли, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ.