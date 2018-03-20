Володин объяснил, почему Путин не участвовал в предвыборных дебатах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что баллотировавшийся на новый срок президент России Владимир Путин своим отказом от участия в предвыборных дебатах дал преимущество другим кандидатам.

Напомним, еще в середине февраля стало известно, что штаб Путина отказался от эфира для дебатов.

"Мы утро начинали с дебатов и заканчивали вечер опять-таки дебатами, и граждане нашей страны могли ознакомиться с программами кандидатов и увидеть их позицию. По ключевым вопросам все это было предоставлено", - заявил сегодня Вячеслав Володин, комментируя ситуацию.

"Более того, по моему мнению, кандидат на пост президента Путин сделал все, чтобы у них в этой части были преференции. Он сам не вел такой активной кампании, не использовал преференции своей должности, дал возможность им как можно больше участвовать в дебатах между собой, и это еще раз говорит о сильной стороне нашего президента и его толерантном отношении к представителям других политических сил", - цитирует спикера Госдумы ТАСС.

"А выводы по итогам кампании можно сделать тем же кандидатам и партиям, потому что некоторые партии выдвинули кандидатов, которые впервые участвовали в кампании", - заключил он.

Напомним, в Центризбиркоме заявили, что проанализируют практику проведения дебатов после завершения избирательной кампании.